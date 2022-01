Răsturnare de situație în dosarul femeii care a încercat să o atace pe Mirela Vaida

21:30

O tragedie a avut loc noaptea trecută, în Constanța. Un preot în vârstă de 64 de ani a ars de viu în propria sa locuință. Potrivit informațiilor, incendiul ar fi fost provocat intenționat. Preotul Ștefan […]