Cristina Mihaela, prezentatoarea TV a emisiunii ”Puterea Dragostei”, a făcut anunțul! ”De două ore mă chinui să îmi fac curaj…”

13:20

Dani Oțil nu a mai apărut în emisiunea matinală de la Antena 1, pe care o prezintă alături de Răzvan Simion. Fanii s-au întrebat care este motivul, iar Gabriela Prisăcariu le-a explicat, pe Instagram, cu […] The post Motivul pentru care Dani Oțil nu a mai apărut în emisiunea matinală de la Antena 1. Gabriela Prisăcariu a făcut lumină pe Instagram. “Te-ai îmbolnăvit și…” appeared first on Cancan.