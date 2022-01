Încă un meci bun pentru Denis Drăguș! A marcat iar pentru Standard Liege

22:50

Simona Halep (30 de ani, 15 WTA) a revenit astăzi în România, după eliminarea de la Australian Open. Halep a susținut o conferință de presă ad-hoc, pe aeroportul Otopeni. Dubla campioană de Grand Slam a dezvăluit programul din perioada imediat următoare. Simona Halep, nerăbdătoare să joace la Charleston„Dubai şi Doha am în plan. Aşa am jucat cam în toţi anii trecuți, atunci când am fost sănătoasă. ...