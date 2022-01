Cum a devenit o supraviețuitoare a Holocaustului, în vârstă de 98 de ani, un star pe TikTok

13:10

Peste 800 de vieți au fost salvate în Europa datorită faptului că nivelul poluării a scăzut, iar calitatea aerului a crescut, în timpul primelor carantine impuse în pandemie, conform unui studiu condus de experți de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, citat de The Guardian. Londra și Paris se numără printre orașele cu […]