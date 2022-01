Culisele relației tensionate din familia Neymar » Starul de la PSG e în conflict cu tatăl său: „Nu îmi controlezi viața!”

17:20

Dănuț Lupu a prefațat derby-ul dintre Dinamo și FCSB și crede că fosta sa formație ar putea da peste cap calculele hârtiei.Dinamo - FCSB se joacă duminică, 30 ianuarie, de la ora 20:00, liveTEXT pe GSP.ro și în direct la Look+, Telekom Sport și Digi Sport.Fostul mijlocaș al „câinilor” crede că în derby Dinamo are șansa de a obține un rezultat pozitiv, chiar dacă are probleme de lot, dar se teme că formația alb-roșie ar putea retrograda la finalul acestui sezon. ...