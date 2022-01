Gabriela Cristea a trecut prin momente cumplite. Vedeta s-a accidentat în vacanţă

18:10

Mario Fresh este un adept al stilului de viață echilibrat! Artistul face sport, are grijă de alimentația sa, dar apelează și la anumite proceduri menite să-i îmbunătățească fizicul. Și nu oriunde, ci în același loc […] The post Unde l-am găsit pe Mario Fresh. Artistul este pe „urmele” Andreei Esca! appeared first on Cancan.