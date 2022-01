Bădălău a fost luat prin surprindere de soția lui! Claudia Pătrășcanu și-a vindecat rănile: ”Sunt împăcată cu Gabi!”

22:10

O femeie din comuna Vulturești are nevoie mare de ajutor. Constanța Șuiu, în vârstă de 52 ani, a fost diagnosticată cu grad de handicap accentuat și trebuie să facă urgent o intervenție chirugicală la colon. Costurile […]