Condescu a contraatacat! Documentul prin care arată salariul lui Narcis Răducan la Pandurii: „Au fost ridicate sume de neimaginat, având în vedere situația clubului”

Academica Clinceni - Farul e programat sâmbătă, de la ora 17:00, dar meciul din etapa #23 are șanse infime să se dispute!Motivul? Clinceni nu are 13 jucători disponibili (între care un portar), așa cum prevede regulamentul. „Avem 3 noi jucători testați pozitiv cu COVID, plus preparatorul fizic. Nu cred că putem găsi 13 să-i trecem pe foaie”, a declarat Augustin Călin, directorul sportiv al ilfovenilor, la „Digi Sport Special”. ...