După Liviu Vârciu, și soțul Cleopatrei Stratan s-a îmbrăcat în haine de femeie. Edward Sanda s-a pozat în oglindă, în rochie

18:10

"Bebică", ginerele lui Gheorghe Mustață, are COVID și a ajuns, în stare gravă, la spitalul Victor Babeș, din București. Din fericire, este conștient, însă plămânii îi sunt afectați în proporție de 80 %. CANCAN.RO are […]