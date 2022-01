Rata de infectare în București, aproape de un nou record! Incidența a ajuns la 16,07 de cazuri la mia de locuitori

19:50

Italia are noi reguli de intrare în țară începând de la 1 februarie. Astfel, călătorii care vin din statele UE nu vor mai fi obligați să prezinte un test COVID negativ la intrarea în țară, […] The post Italia, noi reguli de intrare în țară. Măsurile intră în vigoare începând de la 1 februarie appeared first on Cancan.