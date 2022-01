Horoscop lunar. Previziuni pentru luna februarie 2022

23:20

Dianesa Preda este câștigătoarea “Arnold Sports Festival UK”, ediția de anul trecut, când și-a făcut mândri conaționalii. Titlul pe care sexy-antrenoarea l-a obținut este cea mai înaltă distincție pe care un bodybuilder o poate primi, […] The post Cel mai sexy bikini model din România îl analizează pe ”Burlacul” Andi Constantin. Dianesa Preda: “Este prea «sauvage» pentru gustul meu!” appeared first on Cancan.