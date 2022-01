Vlad Gherman și Oana Moșneagu formează un cuplu! Anunțul a fost făcut de actor: ”Da, este adevărat!”

12:10

Andreea Esca este o „emblemă” a televiziunii românești și apare pe micile ecrane de peste 20 de ani. Prezentatoarea de știri de la Pro TV a mărturisit că a trăit un moment în care a […] The post Andreea Esca, moment umilitor! A recunoscut în faţa tuturor că a cerşit. Vedeta Pro TV, dezvăluiri surprinzătoare appeared first on Cancan.