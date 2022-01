Tânăra milionară din „Onlyfans” a pus ochii pe Liviu Vârciu! Maria Georgiana: “Îmi place zâmbetul, mă cucerește!”

12:10

Maria Constantin a fost acuzată multă vreme că ar fi cunoscut succesul doar datorită conexiunilor pe care le avea fostul ei soț, Marcel Toader. Nu a dat niciodată replica pe marginea acestui subiect. Până acum, […] The post Maria Constantin dezvăluie detalii neștiute din căsnicia cu Marcel Toader. Cât de mult a contribuit fostul soț la succesul artistei appeared first on Cancan.