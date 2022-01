BANC | Seara pe o bancă în parc, un băiat și o fată…tipul îi atinge în permanență….

12:40

Meciul Academica Clinceni-Farul Constanța, contând pentru etapa a 23-a a Ligii 1, programat inițial a se disputa astăzi, 29 ianuarie, de la ora 17:00, a fost amânat. „LPF a luat această decizie deoarece echipa gazdă […] The post Academica – Farul amânat! appeared first on Cancan.