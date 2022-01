Viviana Sposub, relaţie secretă cu o vedetă Pro TV! Radu Ciucă, asistentul lui Cătălin Măruţă, a recunoscut tot, abia acum: “Ne-am despărţit înainte să plece la Ferma”

13:00

Meteo România. Meteorologii au emis cod galben și cod portocaliu de viscol puternic în mai multe județe din țară. Cum va fi vremea în următoarele ore, în România. Pe site-ul oficial meteoromania.ro, meteorologii au postat […] The post Meteo România. Cod galben și cod portocaliu de viscol puternic în mai multe județe din țară appeared first on Cancan.