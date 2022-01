La ce artificii a apelat Anda Adam ca să devină o bombă-sexy. CANCAN.RO are imagini pe care artista le-ar vrea uitate!

22:00

În această seară are loc semifinala ”Bravo, ai stil! Celebrities”, iar emoțiile ating cote maxime pentru Viviana Sposub. Vedeta a început să plângă și a făcut un anunț emoționant. Chiar în aceste momente are loc […] The post Viviana Sposub, eliminată înainte de finală? Și-a speriat fanii după ce a început sa plângă: “Mulțumesc, Bravo, ai stil” appeared first on Cancan.