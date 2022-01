După transferul lui Mihăilă, Giovanni pregătește și plecarea lui Man: „Așa i-am făcut pe Mutu și Contra, în ultima zi”

22:50

Rapid și UTA au remizat, scor 1-1. Mihai Iosif (47 de ani), antrenorul giuleștenilor, a fost mulțumit de atitudinea elevilor săi. „Vreau să îmi felicit jucătorii. Cred că azi am fost inspirați și la schimbări, am arătat destul de bine, chiar dacă am avut un jucător în minus. Nici în prima repriză nu cred că am jucat rău. Putea Sefer să dea gol. Vom lupta până la ultima picătură pentru șansa noastră la play-off.E presiune mereu la Rapid. ...