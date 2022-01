Agenţia Europeană pentru Medicamente a aprobat pastila anti-Covid produsă de Pfizer

10:10

Loredana Groza și Nick Casciaro au susținut un moment pe scenă, seara trecută, într-un local cunoscut din Capitală. Cei doi au interpretat melodia ”The Time of My Life”, chiar piesa pe care au cântat-o, împreună, […] The post Cum au fost surprinşi Loredana Groza şi Nick Casciaro aseară, după un concert. Fanii au fost în extaz appeared first on Cancan.