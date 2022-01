Dinamo - FCSB 0-3. Cum a explicat Toni Petrea înlocuirea lui Florin Tănase: „Riscam! Acesta a fost principalul motiv”

22:30

Dinamo - FCSB 0-3 | Flavius Stoican, antrenorul „câinilor”, a recunoscut superioritatea roș-albaștrilor la final.„În minutul 1, am primit un gol dintr-o execuție spectaculoasă a lui Tavi Popescu. Am avut câteva situații apoi, Ehmann, Torje, dar este eliminat Răuță și ne este imposibil după aceea. Am încercat să revenim în repriza a doua, a avut o ocazie Matei, dar apoi a fost iar destul de dificil, pentru că ei au marcat golul 2-0”, a declarat Stoican. ...