Autocarul campioanei Letoniei s-a răsturnat într-un șanț » Primele vești

După ce Nadal a pierdut și setul 2, în tie-break, de la 5-3, n-am mai crezut că ar putea câștiga. Și atunci am scris un text despre înfrângerea lui Rafa în 3 seturi. Am făcut-o cu un gând ascuns în spatele minții. Am mai spus că în tenis sunt superstițios. ...