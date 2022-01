„Cea mai rea fată din lume/ The Worst Person In The World”, în cinematografele românești, din 4 februarie

Regizorul norvegian Joachim Trier revine pe marile ecrane cu filmul care încheie trilogia dedicată orașului Oslo, „Cea mai rea fată din lume/ The Worst Person In The World”.Distribuit de Independența Film din 4 februarie în […] Articolul „Cea mai rea fată din lume/ The Worst Person In The World”, în cinematografele românești, din 4 februarie apare prima dată în Apropo.ro.

