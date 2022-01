Xonia de la „Survivor România” s-a despărțit de iubit. Artista părăsise România pentru a locui în America, alături de el

09:20

Cetățenii statului american Florida au primit o avertizare meteorologică potrivit căreia iguanele înghețate ar putea cădea din copaci, din cauza temperaturilor scăzute. Reptilele suferă din cauza frigului, iar acest lucru determină imobilizarea lor, notează publicația The Guardian. Fenomenul are loc atunci când temperaturile scad sub 10 grade Celsius, iar duminică, s-au înregistrat chiar și -3,9 […]