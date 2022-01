Top Pariu: 4 variante de profit la CFR Cluj – FC Botoșani » Primul „11” este AICI »»

17:00

Scene incredibile au avut loc în județul Iași! O adolescentă a fost vândută pe post de sclavă unei familii de căldărari, contra sumei de 200 de euro. Detalii cutremurătoare! Adolescenta a fost vândută unei familii […] The post Drama unei adolescente din Iași! A fost vândută cu 200 de euro pe post de slcavă: ”S-au folosit de mine…” appeared first on Cancan.