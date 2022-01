BANC | ”Domnule doctor, soțul meu și soția dumneavoastră ne înșală”

21:40

Relația dintre părinți și adolescenți este, de cele mai multe ori, plină de încercări. Ioana Ginghină știe foarte bine acest lucru însă norocul este de partea ei cu Ruxandra, fiica pe care o are cu […] The post Care e „secretul” Ioanei Ginghină în relația cu fiica adolescentă. Cine câștigă „războiul” între generații? appeared first on Cancan.