O țară est-europeană acuză NATO de acutizarea tensiunillor din Ucraina

Firma Holleman este un lider in domeniu, cu sedii in Ungaria, Bulgaria, Ucraina, Serbia, Moldova si Norvegia. Punctele de lucru europene asigura o fluiditate si flexibilitate in abordarea proiectelor de transport agabaritic pe rute internationale. Acestea devin mai usor de gestionat si planuit. Holleman poate asigura clientilor transport rutier si combinat (fluvial, maritim + rutier), pentru optimizarea procesului. Timpul este esential pentru ambele parti implicate. Clientul este multumit ca produsul transportat a ajuns la destinatie iar firma si-a indeplinit angajamentul fara probleme.