Ultima zi de mercato în Europa, toate mutările » Rangers aduce un star de la Juventus!

12:50

Nicolae Stanciu (28 de ani) părăsește Slavia și se transferă în China, la nou promovata Wuhan Three Towns. Antrenorul Trpisovsky regretă că nu-l mai are în echipă: „E un jucător excepțional, cel mai bun al nostru. Plecarea lui ne va slăbi mult”.Transferul lui Nicolae Stanciu în China e iminent. Cehii susțin că va juca în orașul în care s-a declanșat pandemia, dar destinația va fi nou promovata Wuhan Three Towns, nu Wuhan FC. ...