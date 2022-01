Cum a evitat Sandra Izbașa corecțiile fizice: „Preferam să fiu dată afară din sală” + povești din copilăria campioanei

19:10

CFR Cluj ar fi ajuns la un acord cu Raoul Mal (21 de ani), mijlocașul ofensiv al celor de la Pistoiese (Serie C, Italia).Anunțul a fost făcut de italienii de la tuttomercatoweb, care vorbesc și despre durata contractului: 3 ani și jumătate.Raoul Mal, spre CFR ClujMal, jucător născut în 2000, are 15 partide pentru Pistoiese în actualul sezon de Serie C și o prezență în Cupa Italiei. 0 goluri, 0 pase decisive. ...