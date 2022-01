Augustin Viziru nu poate rezista tentației! A văzut „calea” liberă și a profitat de situație!

13:30

O prezentatoare TV din România susţine că a primit trei facturi la gaze într-o singură lună. Aprape 2.000 de lei are de plătit. Asta deși la adresa respectivă nu a stat decât șase zile. „Merit […] The post O prezentatoare TV a primit 3 facturi la gaze într-o singură lună, ultima cu data de emitere 31 ianuarie: „Am primit un răspuns… cred că în chineză” appeared first on Cancan.