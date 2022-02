Ce s-a întâmplat cu vila Denisei Răducu, din Ștefănești-Vâlcea. “Au investit și vor sta acolo!” Tatăl regretatei artiste, declarații de ultimă oră

10:20

Creștere alarmantă a prețurilor produselor alimentare! Noul an vine cu scumpiri semnificative, iar din ianuarie, margarina, laptele și apa costă mai mult, dar și cireșele. Iată cât a ajuns să coste 250 de grame de […] The post Scumpirile sunt în toi! Cât a ajuns să coste 250 de grame de cireșe, în 2022 appeared first on Cancan.