Bogdan Aurescu a reiterat sprijinul României pentru suveranitatea și integritatea teritorială ale Ucrainei

România va găzdui, în premieră, pe 5 februarie 2022, începând cu ora 9.00, concursul academic de anvergură internațională în domeniul “data science” - “Women in Data Science (WiDS) Datathon Workshop” - organizat de Think Thank 360 sub egida Stanford University SUA. Concursul precede Conferința mondială „Women in Data Science” (WiDS) din data de 7 martie 2022, și va aduce în prim plan echipe care doresc să își perfecționeze abilitățile în domeniul științei datelor, la nivel mondial această comunitate ajungând la peste 100.000 de pasionați de date din peste 85 de țări.