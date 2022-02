Robert Niță, eliminat de la Survivor România: „Mă durea jumătate de corp”

21:20

Marius Șumudică, 50 de ani, e hotărât să plece de la Yeni Malatyaspor. Antrenorul are două variante în Liga 1, Rapid și CS Universitatea Craiova.Din informațiile GSP, clubul Malatyaspor are restanțe de 4 luni la jucători și de 3 luni la staff-ul tehnic condus de Șumudică. În aceste condiții, antrenorul se plânge că nu are cum să obțină salvarea de la retrogradare.Marius Șumudică, gata să plece de la Yeni Malatyaspor. ...