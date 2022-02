Cum se simte Eugenia Şerban în prezent, după ce a luptat cu cancerul: „Această boală m-a învățat să nu mai stresez din orice”

16:10

Mioara Roman se confruntă cu probleme de sănătate de ceva vreme și are nevoie de asistență medicală în permanență. Soția fostului prim-ministru al României se află internată într-o clinică privată și urmează diverse proceduri și […] The post Uite cum arată Mioara Roman, după ce s-a vindecat de Covid-19! Fosta soție a lui Petre Roman are parte de toată atenția! appeared first on Cancan.