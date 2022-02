Ministerul Energiei anunță că peste 500.000 de facturi au fost întocmite greșit și sunt refăcute

19:10

Regizorul norvegian Joachim Trier revine pe marile ecrane cu filmul care încheie trilogia dedicată orașului Oslo, Cea mai rea fată din lume/ The Worst Person In The World. Distribuit de Independența Film din 4 februarie în cinematografe, Cea mai rea fată din lume spune povestea unei tinere de 30 de ani, din generația millenialilor, aflată în căutarea fericirii și a partenerului ideal. Rolul din acest film i-a adus actriței Renate Reinsve premiul pentru interpretare feminină la Cannes 2021.