Dovada că se topește după fiica lui! Videoclipul postat de Smiley, pe internet: ”Când o să plece la gradiniță”

23:50

Recunoscută pentru poveștile sale pline de sare și piper, Monica Tatoiu revine în forță cu noi dezvăluiri despre cum bărbați celebri și potenți au încercat să o “răpească” din mariajul fericit pe care îl are […] The post „Bărbații sunt foarte ușor de umilit când vine vorba de sexualitate!” Cum și-a pus Monica Tatoiu pretendenții cu „botul” pe labe! appeared first on Cancan.