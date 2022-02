Irina Deaconescu, iubita lui Cristi Manea, a dezvăluit sexul bebelușului

15:40

Loredana Groza, luată cu ambulanța! Care este starea de sănătate a vedetei acum! In exclusivitate, la Antena Stars, fiul lui Alexandru Arsinel a explicat care e starea lui de sănătate acum. "Am verificat că totul este bine, ne-am întors acasă și cu asta s-a închis capitolul. În general, tatăl meu dacă are o slăbiciune, dacă simte că are o problemă indiferent cât de mică, el cheamă salvarea și foarte bine face", a spus fiul actorului. "Deci nu a fost o chestie...