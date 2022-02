Leoo Dumitru a devenit colaborator Vorbeste Lumea in urma succesului de pe TikTok

11:00

Alexandru Arșinel este unul dintre cei mai apreciați actori din România. După 60 de ani de activitate, acesta s-a pensionat. Deși nu mai ocupă funcţia de consultant artistic la Teatrul Constantin Tănase din Capitală, actorul […] The post Ce pensie are, de fapt, Alexandru Arşinel? Averea actorului se ridică la cifre astronomice appeared first on Cancan.