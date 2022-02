Un pod istoric din Olanda va fi demontat parțial pentru a permite trecerea iahtului de lux al miliardarului Jeff Bezos

22:00

Regina Elizabeth a II-a i-a acordat ducesei de Cambridge, Kate Middleton, patronajul Rugby Football Union şi Rugby Football League, foruri care s-au aflat până anul trecut sub tutela prinţului Harry, informează News.ro. „Sunt încântată că am sub patronaj Rugby Football League şi England Rugby. Două organizaţii fantastice, care se dedică valorificării puterii pe care sportul […]