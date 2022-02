Cine este Sebastian Stan, actorul român care îl joaca pe Tommy Lee. Detalii neștiute din viața lui

Sebastian Stan are 39 de ani și este un actor român stabilit in SUA, cunoscut pentru rolul său, ca Soldatul Iernii, in Universul Cinematic Marvel. Sebastian a fost văzut de-alungul timpului în mai multe filme alături de actori cunoscuți, însă având roluri secundare, de cele mai multe ori. Sebastian Stan apare în scene erotice explicite […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Libertatea