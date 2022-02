Rata de infectare în București a înregistrat un nou record. Incidența a ajuns la 24,48 de cazuri la mia de locuitori

19:10

Adela Popescu a avut un moment de confesiune în emisiunea pe care o moderează la Pro TV. Prezentatoarea a mărturisit că a trecut prin câteva nopți de groază în trecutul său. Într-o discuție cu Eugenia […] The post Adela Popescu, dezvăluiri inedite despre boala care a perturbat-o multe nopți ”Nu am dormit și am plâns” appeared first on Cancan.