Pe cine ar miza Simona Halep după ce a renunțat la cei doi antrenori » Primul nume vehiculat

10:50

„Will you remember our friends when Djokovic leaves in his private jet?” (O să vă mai amintiți de prietenii noștri atunci când Djokovici va pleca în avionul lui?) - pancartă a unui demonstrant în faţa Hotelului ParkEra după ora două la Melbourne. Noapte, dimineaţă, cine mai ştie? „O să vă spun o poveste. O să fie lungă sau scurtă, nu ştiu”, a început Medvedev. ...