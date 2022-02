Dr. Cristian Apetrei, virusolog român din SUA: Omicron nu este mult mai puţin sever, ci oamenii sunt mai rezistenţi

15:30

INNA se bucură de un nou succes cu cel mai recent single lansat „UP” în colaborare cu Sean Paul, astfel că piesa este pe locul 1 pe radio în Rusia, Polonia, Bulgaria, Lituania şi România, iar pe Shazam Global Chart este în trending în peste 15 ţări, cu peste 1 milion de shazams. În plus, pe TikTok, „UP” are peste 450.000 de utilizări în platformă, iar pe platformele de streaming are peste 10 milioane de vizualizări.