Maia e tipa ce-ți face să tresară inima! E mică, sexy și știe ce vrea! Șatena își face imediat loc în mintea ta! 

11:30

Rata de infectare în București a înregistrat un nou record. Joi, incidența a depășit pragul de 24 de cazuri la mia de locuitori. Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti a anunțat joi, 3 februarie, că incidenţa […] The post Rata de infectare în București a înregistrat un nou record. Incidența a ajuns la 24,48 de cazuri la mia de locuitori appeared first on Cancan.