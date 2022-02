BANC | ”Tatiiii, îmi trimiți și mie 200 de euro? Dacă îmi trimiți, îți spun cu cine doame mama…”

15:00

Delia este fără doar şi poate una dintre cele mai apreciate artiste de la noi din ţară. Cântăreaţa a muncit din greu pentru a ajunge unde este astăzi, iar drumul pe care l-a avut de […] The post Delia, dezvăluiri sincere despre carieră. Prin ce momente grele a trecut artista appeared first on Cancan.