Ireal ce s-a ales de Magda Catone, la 10 ani de la moartea lui Șerban Ionescu. Cum arată acum „doamna detergent”

08:00

În tabăra ”Faimoșilor” tensiunile sunt prezente între concurenți și își pun amprenta asupra fiecăruia în parte. Cătălin Zmărăndescu și CRBL i-au pus gând rău Laurei Giurcanu. Să fie oare următoarea persoană propusă spre eliminare la […] The post Se ştie cine va fi următorul “faimos” eliminat de la Survivor?! Cătălin Zmărăndescu şi CRBL i-au pus gând rău: “Nu are sânge destul” appeared first on Cancan.