Am aflat adevărul despre Alex Dowis. Cine este, de fapt, cehul autodidact care a câștigat al doilea Golden Buzz aseară, de la Smiley și Pavel Bartoș, la Românii au Talent de la Pro TV

15:30

TJ Miles are o întreagă poveste de relatat atunci când vine vorba de numele său adevărat. Pentru cei care sunt curioși, iată de la ce vin inițialele ”T” și ”J” din numele concurentului de la […] The post De la ce vin inițialele „T” și „J” din numele lui TJ Miles de la Survivor, de fapt! appeared first on Cancan.