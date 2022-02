Gradul de pozitivare pentru testele COVID-19 este de 32,57%

17:50

Președintele USR, Dacian Cioloș, spune că este de neacceptat „chemarea partidului la arme”, sub pretextul că el vrea să îl distrugă sau să îl dea cuiva. Are și un mesaj pentru Dan Barna, ale cărui declarații le consideră „stângăcie”: „Îi înțeleg neputința (...), am refuzat să îi comentez gafele”.