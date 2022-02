Au schimbat antrenorul, ghinionul a rămas același » UTA, altă ratare uriașă în Liga 1

08:40

Robert Lewandowski (33 de ani), atacantul celor de la Bayern Munchen, a oferit un interviu în care îl atacă pe Leo Messi (34) pentru modul cum a votat la gala FIFA The Best.După ce a pierdut „Balonul de Aur” în fața argentinianului, Lewandowski s-a consolat cu victoria din gala FIFA The Best, acolo unde au votat pe lângă jurnaliști și de jucători, antrenori și fani. ...