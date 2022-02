Peninsula Crimeea, înglobată în Federația Rusă, pe o hartă publicată de Ministerul Apărării

13:10

Avram Iancu, bibliotecarul din Petroșani care a înotat peste 18 ore împotriva curentului pe Dunăre, a câștigat prestigiosul premiu „Performance of the Year” acordat de Organizaţia Mondială de Înot în Ape Deschise, informează Agerpres. Este pentru prima oară când titlul mondial „Performance of the Year” ajunge în România. Sportivul a fost nominalizat pentru performanţa anului […]