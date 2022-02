Maria știe ce vrea și cu greu ajungi la inima sa! Bruneta de la drept zăpăcește orice pretendent!

22:50

Laura Cosoi a vorbit despre viața de familie și cea de-a treia sarcină a sa. De asemenea, actrița și-a lăudat soțul, de care a menționat că are o calitate deosebită. Mai preciz, Laura Cosoi a […] The post Laura Cosoi se mândrește cu soțul ei, Cosmin. Ce calitate deosebită are partenerul actriței appeared first on Cancan.