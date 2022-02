Rezultat neverosimil în finala mică de la Cupa Africii » Burkina Faso conducea Camerunul cu 3-0 în minutul 72! Ce a urmat

18:30

Farul - Chindia 0-1 | Emil Săndoi, antrenorul târgoviștenilor, a punctat la final aportul adus de jucătorii nou-veniți.„Până acum am fost obligat să folosesc aceiași jucători, pentru că nu aveam soluții. În jocul de azi nu am mai fost nevoit nici să improvizez. Am făcut un joc bun, întâlnind un adversar cu calitate deosebită. Acum, ne ridicăm și noi la valoarea individuală a adversarelor noastre”, a declarat Săndoi la Look Sport+. ...